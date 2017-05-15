Кириленко прокомментировал заявление Путина о якобы неспособности Киева провести "Евровидение"

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко назвал заявление президента РФ Владимира Путина о якобы неспособности Киева провести "Евровидение" подтверждением того, что Украина провела международный песенный конкурс на самом высоком уровне. Об этом Кириленко сообщил в Twitter.

"Злобное заявление Путина о "неспособности провести" Евровидение только подтвердило: Украина действительно провела Евровидение-2017 на самом высоком уровне", - заявил он.

Сбой в программах российских пропагандистов: Путин заявил, что мы "не способны" провести #Євробачення2017, а Украина его УЖЕ успешно провела! — Вячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) May 15, 2017

Как сообщал УНИАН, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ России от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2017" был правильным, поскольку, по его убеждению, сегодняшняя киевская власть не способна проводить такие мероприятия.

"Что касается "Евровидения" — те, кто хотел посмотреть, всегда могли сделать это в интернете. А то, что наши структуры, вовлеченные в этот процесс, отказались участвовать – думаю, что поступили правильно. Потому что, на мой взгляд, сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятия подобного рода", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

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Отметим, что руководитель песенного конкурса "Евровидение" Ян Ола Санд отметил чрезвычайно высокий уровень организации конкурса в Киеве.

"Ежегодно мы имеем какие-то определенные замечания или жалобы: транспорт, логистика, безопасность и другие аспекты. Но "Евровидение" в Киеве прошло безупречно. У нас не было никаких проблем. С украинской стороны все было организовано на высшем уровне", - отметил он.

Напомним, 22 марта СБУ сроком на три года запретила въезд на территорию Украины участнице от РФ Юлии Самойловой. Решение было принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины. Россия не согласилась заменить участника, и отказалась от участия в конкурсе.

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте «Мир спорта и добра» в оккупированном Россией Крыму, куда она въехала с нарушением законодательства Украины.