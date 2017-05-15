Путин обвинил Украину в неумении проводить мероприятия уровня Евровидения

13:54, 15 мая 2017
Мир
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Путин считает правильным отказ России от участия в Евровидении-2017.

Владимир Путин / фото REUTERS

Отказ России от участия в песенном конкурсе "Евровидение-2017" был правильным, сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить подобные мероприятия, считает президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

"Что касается "Евровидения" — те, кто хотел посмотреть, всегда могли сделать это в интернете. А то, что наши структуры, вовлеченные в этот процесс, отказались принимать участие – думаю, что поступили правильно. Потому что, на мой взгляд, сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятия подобного рода", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

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Финал международного песенного конкурса "Евровидение" состоялся в ночь с субботы на воскресенье, 13 на 14 мая, в Киеве. Россия в этом году не приняла участие в конкурсе, так как украинские спецслужбы запретили въезд в страну российской исполнительнице Юлии Самойловой из-за ее выступления в оккупированном Крыму.

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Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
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