США готовы давить на Россию, есть очень интересные идеи - Климкин

США готовы присоединиться к процессу урегулирования ситуации на Донбассе и оказывать давление на Российскую Федерацию.

Об этом в интервью "ТСН.Тиждень" заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

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Говоря о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом, Климкин заявил: "Один из главных политических сигналов - реальное желание присоединиться к давлению на Россию".

"Есть очень интересные идеи, но только о них смогу сказать позже, когда согласуем это со всеми нашими партнерами. Любые моменты потом нужно будет согласовать с Германией и новоизбранным президентом Франции", - отметил Климкин.

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"Думаю, такого сигнала (от США) никто в Москве не ожидал, и в этом его дополнительная ценность. Во-вторых, этот сигнал имеет свой смысл о системных попытках РФ повлиять на демократическую систему мира", - отметил Климкин.

"Все прекрасно понимают, что это не просто угроза, а такая угроза, которой нужно системно противодействовать. И это понимание в Вашингтоне однозначно есть", - добавил он.