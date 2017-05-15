Депутатская группа «Партия «Видродження» не будет поддерживать повышение пенсионного возраста для украинцев, если правительство внесет такое предложение в рамках запланированной пенсионной реформы. Об этом во время выступления на заседании Согласительного совета руководителей фракций заявил народный депутат группы «Партия «Видродження» Олег Кулинич, передает пресс-служба партии.

Он напомнил, что 16 мая в Украину прибудут представители Международного валютного фонда, которым будет представлен правительственный проект закона о пенсионной реформе.

«По мнению нашей депутатской группы, недопустимо, что пенсионная реформа согласуется правительством не в стенах парламента, а согласуется с международными кредиторами. Мы понимаем, что есть огромный дефицит Пенсионного фонда, есть проблемы с его наполнением. Но решать эту проблему нужно не за счет пенсионеров через повышение страхового стажа и пенсионного возраста! По нашему мнению, нужно выводить заработные платы из тени. И когда мы это сможем сделать, тогда и Пенсионный фонд будет наполняться, и будут наполняться бюджеты всех уровней», - считает Кулинич.

По словам парламентария, для решения этой задачи, прежде всего, нужно создать законодательную базу, которая позволит бизнесу работать легально, тем самым даст возможность украинцам получать достойную зарплату и пенсии.

При этом в пресс-службе партии напомнили, что согласно тексту Меморандума между Украиной и МВФ, пенсионная реформа должна быть проведена до конца мая 2017 года и начать действие с 1 января 2018 года.