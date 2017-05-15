В СБУ рассказали, кто стоит за проплаченными акциями в Украине: Захарченко, Курченко, Азаров

Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что за проплаченными акциями, которые происходят в Украине, стоят россияне, а также Виталий Захарченко, Сергей Курченко и Николай Азаров.

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Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге Василий Грицак сообщил, что СБУ установила 40 организаторов, которые по указанию российских спецслужб организуют и проводят так называемые проплаченные акции протеста.

По его словам, со стороны российских спецслужб на территории Украины создаются подконтрольные общественные структуры, которые используют общегосударственные и региональные проблемные аспекты жизни для дестабилизации ситуации в стране.

"Много акций - заказные. В этом (теневом рынке труда) нами задокументировано 40 организаторов и частично идентифицированы около 5 тыс. человек, которые регулярно участвуют в заказных акциях. И это только по городу Киеву", - сказал Грицак.

По его словам, восьми организаторам таких акций уже предъявлены подозрения. При этом председатель СБУ отметил, что за участие в подобных акциях людям предлагают от 150 до 200 гривень, а если речь идет об активных вещах — провокациях, драках с правоохранителями, то речь идет о выплате вознаграждения в сумме до 500 долларов. В контексте сказанного Грицак призвал граждан Украины не поддаваться подобным соблазнам и не участвовать в проплаченных акциях.

Он отметил, что "человек во время допроса прямо указывает на тех, кто дает деньги, кто стоит за этими акциями. Называются направления: (бывший министр внутренних дел Виталий) Захарченко, (украинский бизнесмен, соратник экс-президента Януковича Сергей) Курченко, так называемый "Комитет освобождения Украины", (экс-премьер-министр Украины) Николай Азаров и прочее".