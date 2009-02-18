Коммунисты принесли в Раду чемодан для Ющенко

23 февраля возле Секретариата Президента состоится акция “Ющенко-чемодан-Америка”, организованная Коммунистической партией Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента народный депутат от КПУ Евгений ЦАРЬКОВ.

По его словам, эта акция 10 февраля стартовала в Одессе. Е.ЦАРЬКОВ сообщил, что в тот день утром на площади возле областной госадминистрации «осуществил посадку самолет с красными звездами на борту». Он отметил, что этот самолет был предназначен для Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и его жены. По словам депутата, участники акции собирали средства на билет Президенту для выезда в Америку.

«Мы купили ему билет с открытой датой» и обратились к Президенту США с просьбой «трудоустроить ставленника БУША», - сказал Е.ЦАРЬКОВ.

Он отметил, что 23 февраля возле Секретариата Президента состоится такая же акция. По словам депутата, участники акции передадут в Секретариат документы «по народному импичменту» Президента.

Е.ЦАРЬКОВ сообщил, что также они планируют вручить В.ЮЩЕНКО орден «За сдачу национальных интересов Украины румынам».

После выступления Е.ЦАРЬКОВ выставил на трибуну чемодан, где было написано «Ющенко–чемодан–Америка». Он заметил, что коммунисты готовы подарить В.ЮЩЕНКО чемодан, чтобы он мог собрать свои вещи.

Во время выступления и после него ряд народных депутатов из фракции НУ-НС пытались помешать действиям Е.ЦАРЬКОВА, но народные депутаты из фракции КПУ противостояли этому. Между депутатами произошла небольшая толкотня. В ложе, где размещаются помощники народных депутатов, размещены лозунги: «Ющенко – чемодан – Америка».

Кроме того, из этой ложи молодые люди бросали в сессионный зал листовки.