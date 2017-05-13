Недостижимая цель Владимира Путина

На уходящей неделе американские разведчики в очередной раз озвучили свою версию оценки главной цели путинской России в отношении Украины.

На заседании комитета по разведке сената США директор американской национальной разведки Дэн Коутс сказал, что РФ пытается своими действиями в отношении Украины помешать интеграции в западные структуры.

"По нашей оценке, стратегическая цель Москвы в Украине - поддерживать долгосрочное влияние на Киев и противостоять попыткам Украины интегрироваться в западные институты", - сказал Коутс.

По его мнению, российская сторона оказывает "военное и дипломатическое" давление на Киев с тем, чтобы заставить его реализовать Минские соглашения "в российской интерпретации".

И здесь возникает несколько важных вопросов. Приблизили ли три года кровавой войны с Украиной хозяина Кремля к заветной цели? Стоила ли эта цель жизней десяти тысяч погибших и миллионов в той или иной степени пострадавших в этой войне?

Не сомневаюсь, что Путин, Медведев, Сурков и прочие идеологи и организаторы карательной кампании против непокорных украинцев скажут, что это для них – приемлемая цена. Можно понять логику этих людей, спрятавшихся от реальности в своих роскошных дворцах с высокими заборами и многочисленной охраной.

Согласно последнему социологическому опросу Центра Разумкова 92% жителей Украины считают себя этническими украинцами и лишь 6% - этническими русскими. Опрос также показал, что молодые сограждане практически все называли себя украинцами.

Возможно, в этой оценке их поддержат миллионы россиян, слабо знакомые с барским размахом жизни своей элиты, но традиционно поддерживающие правителей в любых безумствах.

Для нас – граждан пострадавшей в результате этой авантюры страны – важен другой вопрос: «Позволим ли мы, чтобы Путин и гопкомпания добились поставленной цели?» Ответ очевиден. Не правда, ли?

Территория русского мира в нашей стране сокращается и будет сокращаться впредь. И благодарить за это его адепты должны кремлевского царя и его опричников. Согласно последнему социологическому опросу Центра Разумкова 92% жителей Украины считают себя этническими украинцами и лишь 6% - этническими русскими. Опрос также показал, что молодые сограждане практически все называли себя украинцами. Как в такой ситуации строить «русский мир» и рассчитывать на завоевание нелояльной страны, три года кровавой войны с которой убедили большинство в необходимости ускорения строительства своего собственного национального государства и защите своих ценностей?

Защите, в том числе, с оружием в руках. Как это делают в эти минуты наши молодые пацаны на восточном фронте.

Демографическая ситуация объективно сужает поле возможностей для операций российских спецслужб на территории нашего государства. И с этим они ничего сделать не смогут. Как тут строить Новороссию и объявлять кампанию по защите русских в их отсутствие.

Неуклонно сужается сфера использования на территории Украины русского языка, который Москва традиционно рассматривает как инструмент влияния на пост-советском пространстве. Журналисты и редактора знают, что с каждым годом все труднее находить среди выпускников украинских высших учебных заведений страны молодежь, знающую в совершенстве русский. А это позиция будущей элиты страны! И винить в этой ситуации россияне должны только себя. Для значительной части украинской молодежи их язык стал языком врага.

Возможность экономического влияния нео-имперской России на соседей также сокращается как шагреневая кожа. Путин и Медведев сделали для ускорения этого процесса все возможное.

Автор этих строк последний раз запомнил наличие фур с российскими номерами на украинских дорогах летом 2014 года. Учитывая то, что в этот момент русский водитель в нарушении правил при перестроении из одного ряда в другой пытался вытолкнуть нашу машину на обочину, то такое отсутствие лихачей к благу.

Во благо нашей страны стал также отказ от закупки российского газа, лишивший Кремль рычага влияния на Киев и источника коррумпирования украинской элиты. Бедные остряки из «Газпрома» совсем, видно, последние годы извелись, лишившись возможности плодить бесконечные мифы о «крадущих российское национальное богатство украинцах».

Во благо Украине будет и начавшийся уход российских бизнесов из экономической жизни страны, включая ключевой – банковский. Обратили внимание, как капитаны российского бизнеса дружно ругают Украину за создание «недружественной, враждебной среды» для своих банков и компаний, но при этом виртуозно уходят от ответа на главный вопрос: «Кто же виноват в том, что дружественный сосед превратился во врага?»

Активное строительство Россией газопроводов в обход нашей страны, конечно, будет иметь негативные последствия для украинской экономики, но давайте подумаем о стратегических последствиях этого шага! Москва теряет ключевой экономический интерес к нашей стране. И скажите тогда, зачем пост-путинской России бросать значительные ресурсы на овладение контроля за враждебной страной, в которой нет практически никаких экономических интересов?

То, что Путин и его свора от Украины в ближайшие годы не отвяжутся, мы уже поняли. Но что будет после неизбежного ухода тирана?

Социологи отмечают закономерную тенденцию. Число украинцев, считающих после трех лет войны Россию враждебным государством, неуклонно растет и уже превышает 50%. При этом, благодаря эффективной работе управляемой из Кремля российской пропаганды, доля россиян, негативно относящихся к Украине, превышает число наших сограждан, питающих аналогичные чувства к северным соседям. Не трудно предположить, что новые поколения как украинцев, так и россиян будут видеть в Украине и России не более чем два соседних государства с прохладными, отягощенными грузом трагической истории отношениями. При встречах на нейтральной территории объятия друг другу бросаться точно не будем.

Сомневаюсь, что при личном общении украинцы получат удовлетворяющий нас ответ на вопрос: почему вы молчали, когда российские солдаты и офицеры уничтожали из танков и «Градов» украинских 18-летних парней под Иловайском и Дебальцево? Отмазка, что эта война «меня не касалась» - не будет принята. Когда украинцев не устраивала власть – они выходили на улицы своих городов и меняли эту власть. И так было в нашей новейшей истории дважды – в 2004 и 2014 годах.

Что же ответят россияне на этот вопрос завтра и послезавтра? Зачем через 10-15 лет русскому Ване будет нужна непонятная для него страна Украина?

Большинство из нас прекрасно понимает, что если бы русские не хотели этой войны, то ее бы не было. Но дело в том, что они ее хотят. Война им нравится. Их убедили в ее необходимости.

И это главная стратегическая ошибка, которую совершил Путин. И исправить ее не представляется возможным. Здесь выбор простой: или ты проводишь карательную операцию и уничтожаешь непокорный соседний народ и его имущество, или ты демонстрируешь поведение прогнозируемого доброжелательного соседа.

И дело здесь, конечно, не только в Путине. Большинство из нас прекрасно понимает, что если бы русские не хотели этой войны, то ее бы не было. Но дело в том, что они ее хотят. Война им нравится. Их убедили в ее необходимости. Большинство поддерживает стратегический курс Кремля на подчинение Украины своей воле. Некоторые русские лично с автоматами Калашникова участвуют в реализации этой стратегии, и все россияне из своих карманов через налоги и бюджет финансируют войну.

Пока они не протестуют, но в долгосрочной перспективе важно будет то, насколько массовой будет готовность граждан РФ платить по увеличивающимся «украинским счетам»? И как долго эта одержимость Украиной будет сохраняться?

Наши сограждане за эти три трагических года убедились, что в Кремле сидит человек, который глубоко ненавидит Украину и украинцев. Вполне возможно, что озвученная американскими разведчиками цель Путина любой ценой оказывать долгосрочное влияние на Украину и противостоять ее попыткам интеграции на Запад, это лишь традиционный для чекиста первый уровень задач. Развязанной войной и оккупацией части Украины Путин преследует десяток различных целей. Включая, мобилизацию своего электората и отвлечение внимание населения от внутренних проблем. И подкормку личного «эго» созданием образа решительного вождя, которому нет дела до цены в большой глобальной игре. Тем более, что эту цену платит не он лично, а его сограждане и требующие показательного наказания за непослушание украинцы. В человеческой истории, как мы знаем, периодически появлялись подобные персонажи. И все мы знаем, чем они кончали.

Возможно, все объясняется проще: в руководстве России находятся патологические садисты, получающие удовольствие от мучений других людей. Но психологи утверждают, что это ощущение со временем притупится. И останется только пепелище, разорванные по живому связи и разбитые семьи. Останется пустота.

Одно мы знаем точно: поставленная Путиным стратегическая цель такими методами и средствами не достигается. Не достать им уже Украину никогда!

Юрий Куликов