Встреча Порошенко с Трампом состоится в ближайшем будущем - Климкин

Встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом состоится в ближайшем будущем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, отвечая на вопрос, когда именно может состояться такая встреча и может ли она пройти до запланированной в июле встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в Германии.

"Меня уже неоднократно спрашивали о последовательности встреч. Это такой довольно забавный вопрос, поскольку все говорят: а если встреча состоится позже, или не будет что-то согласовано на встрече президента Соединенных Штатов с Путиным такое, что потом нам придется выполнять? Вот на самом деле это лишено, как по мне, никакой логики", - сказал Климкин.

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"Поскольку то, что обсуждается, опять таки, я говорю, между Соединенными Штатами и Россией, это имеет совсем другой порядок дня, совсем другую логику, и действительно, совсем другой характер", - заявил Климкин.

Говоря об ожидаемой встрече Порошенко и Трампа, он заметил, что работа продолжается. "Над встречей мы работаем. Я думаю, что она состоится в ближайшем будущем. Один из важных моментов подготовки этой встречи - это (я об этом упомянул), это формат, в котором Соединенные Штаты будут приобщаться к усилиям, каким образом давить на Россию с целью полного выполнения Минских соглашений. Сейчас это в процессе дискуссии, и я думаю, что в ближайшее время у нас будут совместно с нашими друзьями с "нормандским форматом" ответа на этот вопрос", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН ранее, 10 мая президент США Дональд Трамп принял в Белом доме главу МИД Украины Климкина. Перед этим состоялась встреча руководителя украинского внешнеполитического ведомства с вице-президентом США Майклом Пенсом.

По итогам этих встреч в Белом доме заявили, что Трамп желает сотрудничать с украинской властью по вопросу урегулирования конфликта на Донбассе мирным путем.

В тот же день в США с визитом прибыл Лавров. В Госдепартаменте США по итогам встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с Лавровым заявили, что санкции против РФ остаются в силе. В заявлении Белого дома по итогам встречи Трампа с Лавровым говорилось, что Россия ответственна за полное выполнение Минских соглашений.