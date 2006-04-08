Совершено нападение на Кацмана

Сегодня, 8 апреля, около 20.00 совершено нападение на главное редактора издательского дома "Столичные Новости" Владимира Кацмана, сообщает MIGnews. Нападавшие ждали его в закрытом подъезде, который закрывается кодовым замком. Они избивали В.Кацмана в подъезде битами.

Ни деньги, ни паспорт, ни барсетку которые были при себе у него не взяли. Сейчас В.Кацмана с многочисленными травмами головы и сломанной рукой доставили в институт нейрохирургии Киева.

Владимир Кацман является главным редактором политического еженедельника "Столичные Новости", ежедневной газеты "Столичка", газеты "ВЕК" и ряда других, в том числе и Интернет-изданий.

Милиция начала расследование.