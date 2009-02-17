Литвин: кризис - большой шанс для Украины

Украина должна как можно скорее в полной мере интегрироваться в Европу.

Такое убеждение выразил Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, выступая во вторник в Национальном музее Дании перед членами Датского общества внешней политики, Датско-украинского общества, представителями научных и правительственных кругов.

«Для Украины этот вопрос – быть или не быть. Для Европы – ответ на те вызовы, которые стоят перед ней сейчас, учитывая мировой кризис», - сказал В.ЛИТВИН. «К тому же, это ответ на вопрос, насколько Европа будет европейской», - добавил Председатель Верховной Рады Украины.

В своем выступлении В.ЛИТВИН очертил два подхода, которые существуют в Украине относительно определения внешнеполитического вектора исходя из двух моделей внутреннего развития страны. Первая модель, по его словам, предусматривает возвращение к индустриальной модели развития, по которой ставка делается на энергорасходную экономику. «Это означает евразийский путь, и пока такой подход доминирует на фоне европейской риторики», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Второй подход, по словам Председателя Верховной Рады Украины, это построение информационного и постинформационного общества со ставкой на науку, образование и технологии. «Это европейский выбор. Кризис – большой шанс для Украины приблизиться именно к такой модели, - отметил В.ЛИТВИН. - Именно такой подход диктует нам проблема обеспечения Украины, как и всей Европы, энергоносителями».

В.ЛИТВИН в своем выступлении отметил, что Украина учитывая ее геополитический потенциал является важным партнером для Европы. «Украина находится в эпицентре политического внимания и имеет важное геополитическое и геостратегическое расположение», - сказал он. Кроме этого, В.ЛИТВИН подчеркнул, что Украина может внести сделать вклад в разрешение продовольственного кризиса, напомнив, что в советское время Украина производила объем продовольствия, способный прокормить 250 млн. человек. «Если в полной мере применить современные технологии, то сегодня такое количество людей могли бы составить 1 миллиард», - отметил он, добавив, что это лишь один пример, который свидетельствует не только о возможностях Украины, но и о перспективах Европы в случае присоединения к ней Украины сохраниться в качестве одного из мировых центров влияния.

В.ЛИТВИН в очередной раз подчеркнул важность подписания Соглашения об ассоциации, которое, по его словам, предоставит нашей стране дополнительный стимул.

Возвращаясь к внутриполитической ситуации, В.ЛИТВИН подчеркнул, что парламент за последнее время приложил максимум усилий, чтобы остановить политический кризис, «а это вносит предсказуемость в нашу внешнюю политику». «Нам сегодня как никогда нужны компромисс и диалог, компромисс на основе диалога. Это позволит нам иметь стабильность в развитии», - заявил Председатель Верховной Рады Украины.

После выступления Председатель Верховной Рады Украины пообщался с бывшим докладчиком Мониторингового комитета ПАСЕ по Украине Ханне СЕВЕРИНСЕН.

Как сообщал УНИАН, В.ЛИТВИН 17-18 февраля находится в Королевстве Дания с официальным визитом. Программой визита также предусмотрены встречи Председателя Верховной Рады Украины с членами комитета по вопросам внешней политики Фолькетинга и министром иностранных дел Дании Пэром Стигом МЬОЛЛЕРОМ.

Украинская парламентская делегация также примет участие в церемонии торжественного открытия мемориальной доски на доме, в котором функционировала дипломатическая миссия УНР.

В состав украинской парламентской делегации вошли Ирина БЕЛОУСОВА (фракция Блока Литвина), Владимир ЛАНДИК (фракция Партии регионов), Владимир СТРЕТОВИЧ (фракция «Наша Украина - Народная самооборона»), Игорь АЛЕКСЕЕВ (фракция Коммунистической партии), Сергей МИЩЕНКО (фракция БЮТ).