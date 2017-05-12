Голосование стран: журналисты рассказали, какие "кланы" существуют на Евровидении

Балканы, постсоветское пространство, Скандинавия. Именно об этих региональных группах говорят, когда на песенном конкурсе Евровидение подсчитывают баллы, которые одни страны дают другим.

Проблема регионального голосования существует, о ней знают и организаторы конкурса и музыкальные специалисты и поклонники Евровидения, но также звучат призывы не преувеличивать ее и что все равно на конкурсах выигрывают более сильные песни с хорошим шоу, передает Радио Свобода.

Когда говорят о голосовании "соседей за соседей", то в первую очередь имеют в виду три региональных группы – балканскую, постсоветскую (с вкраплением экс-коммунистической Восточной Европы), а также скандинавскую группу.

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Но речь идет не только о региональных группах, но и отдельных парах. Скажем, в среднем Кипр дает Греции 11,55 балла, а Греция Кипру – 11,33 балла из максимальных 12-ти. Молдова дает Румынии в среднем 11,80 балла, а Румыния Молдове – 11,71 балла. Так же Британия и Ирландия обмениваются взаимной поддержкой.

Объясняется региональное голосование несколькими факторами. Во-первых, тем, что в соседних странах как раз есть связи между собой и часто существуют диаспоры – поэтому когда голосуют телезрители, то понятно, что диаспора активно голосует за страну своего происхождения.

Во-вторых, Европа всегда была континентом регионов и это нормально, что страны регионов имеют исторические и культурные связи между собой.

Интересно, как складывается судьба на Евровидении "внеклановых" стран. Австралия, например, в 2016 году заняла второе после Украины место на Евровидении за четырехлетнюю историю выступлений той далекой страны на европейском песенном конкурсе.

Германия не принадлежит к какому-регионального блоку, но смогла выиграть Евровидение в 2010 году, а вот в 2015 году была последней с неудачной песней, которая не набрала ни одного балла в финале.

В региональном голосовании есть и парадоксальный позитив – часто отдают голоса друг другу страны, которые имеют непростую историю взаимоотношений и такое голосование является своеобразным жестом и стремлением к примирению, а порой даже войн, как на Балканах.

Как сообщал УНИАН, букмекеры продолжают принимать ставки на победителя Евровидения-2017. Согласно рейтингу, прогнозируют победу Италии, которую представляет Франческо Габбани с песней Occidentali's Каrmа.