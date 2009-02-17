Единый Центр понимает, почему паникует НУ-НС

Партия “Единый центр” призывает парламентариев отказаться от взаимной критики и вместе бороться с кризисом.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии, переданном УНИАН.

В заявлении отмечается, что в последнее время в информационном пространстве распространяются сообщения, в которых представители фракции “Наша Украина – Народная самооборона” позволяют себе некорректные высказывания в адрес “Единого центра”. Так, народный депутат, представитель “Народной самообороны” Тарас СТЕЦЬКИВ заявил о том, что депутатов из фракции НУ-НС «нельзя отпускать в правительство», потому что на их место придут депутаты, ориентированные на “Единый центр”.

“Хотим отметить, что в то время, когда растет безработица, усиливается экономический кризис, а страна стоит на грани дефолта, не время заниматься разделением на «своих» и «чужих». Сегодня, народным депутатам нужно не делиться по политическим цветам, а учиться вместе работать. Тем более, что работу Верховной Рады в течение последнего года трудно назвать продуктивной”, – говорится в заявлении.

Пресс-служба ЕЦ отмечает, что “нам понятна паника в среде НУ-НС, которая из-за отсутствия собственной позиции с каждым днем теряет все больше и больше сторонников. Однако призываем коллег не заниматься мелкими партийными интригами, а обращать больше внимания на вопрос налаживания работы правительства, которое пока еще демонстрирует свою неэффективность и недееспособность”.

В отношении конкретных фамилий, которые называют представители НУ-НС, “Единый центр” заявляет, что считает Виктора МАТЧУКА достойным человеком, хорошим хозяйственником и эффективным руководителем областной государственной администрации. “Человека с такими характеристиками мы бы с радостью видели среди членов команды “Единого центра”. Однако специально для тех, кто озвучивает позицию НСНУ, напоминаем, что он является не только их однопартийцем, но и председателем областной организации «Нашей Украины», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля председатель Ривненской облгосадминистрации В.МАТЧУК заявил, что никогда не был членом партии «Единый центр», а является членом “Народного Союза Наша Украина” и входит в политсовет этой партии.

В.МАТЧУК опроверг недавнее заявление народного депутата Ксении ЛЯПИНОЙ (член “Нашей Украины”), которая заявила, что член парламентской фракции “Наша Украина - Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ практически не имеет шансов занять должность министра юстиции, поскольку “наша славная фракция (речь идет о НУ-НС) страшно боится прихода следующего по списку депутата – председателя Ривненской облгосадминистрации В.МАТЧУКА, который является членом “Единого центра” (УНИАН: в случае избрания кого-либо из депутатов в правительство, он слагает депутатские полномочия, а в парламент проходит следующий по списку блока депутат). По ее словам, “все политические силы, входящие в нашу фракцию, приложат все усилия, чтобы ни один депутат, не дай Бог, не ушел в правительство, потому что очень переживают, что пополнится “Единый центр”.