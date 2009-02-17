Мартыненко: Ющенко уговаривает депутатов выйти из коалиции

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО заявляет, что на минувшей неделе Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводил консультации с некоторыми депутатами от НУ-НС на предмет их выхода из коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.МАРТЫНЕНКО заявил сегодня в ходе утреннего пленарного заседания.

По его словам, Президент тратит большинство своего рабочего времени на интриги и борьбу с другими ветвями власти.

«Например, всю прошлую неделю Президент вызывал депутатов нашей фракции на задушевные разговоры и уговаривал их выйти из коалиции», - сказал Н.МАРТЫНЕНКО.

Лидер фракции отметил, что параллельно ищутся юридические зацепки для того, чтобы парализовать работу парламента и Кабинета Министров.

«Вместо подобных интриг Виктору Андреевичу лучше подумать над выполнением своих конституционных обязанностей», - сказал он.

Н.МАРТЫНЕНКО подчеркнул, что это касается представления Президентом достойной кандидатуры на должности председателей СБУ и Национального банка.