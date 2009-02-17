Тимошенко проведет совещание с фермерами

Сообщает Правительственный портал

Сегодня в 11.00 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание с фермерами. Как сообщает Правительственный портал, вход в Дом правительства – с улицы Грушевского, 12/2, 1-й, 3-й подъезды, 7-й этаж Аккредитация до 10.00 по телефонам: 256-75-82, 256-75-81, 256-66-32, 8-050-385-55-21, 8-067-230-17-05.

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