Тимошенко проведет совещание с фермерами
08:59, 17 февраля 2009Политика
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Сообщает Правительственный портал
Сегодня в 11.00 под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО состоится совещание с фермерами.
Как сообщает Правительственный портал, вход в Дом правительства – с улицы Грушевского, 12/2, 1-й, 3-й подъезды, 7-й этаж
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