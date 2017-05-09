Порошенко назвал акцию "Бессмертный полк" образцом политической спекуляции на чувствах людей

Президент Украины Петр Порошенко назвал акцию «Бессмертный полк» образцом изящной политической спекуляции на чувствах людей. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время принесения военной присяги молодым пополнением отдельного полка президента Украины и 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

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«Сегодня в Москве во время акции «Бессмертный полк» пообещали нести портреты российских боевиков, которых послали на Донбасс убивать украинцев; которые с мечом к нам пришли, а потому от меча и погибли», - заявил он.

«Вот это и есть настоящий символ так называемой дружбы, дружбы в больших и лукавых кавычках. Акция «Бессмертный полк» – образец изящной политической спекуляции на чувствах людей. Хотелось бы, чтобы это услышали те украинцы, которые поверили в искренность ее организаторов. Ведь в Москве придумали ее на самом деле не для того, чтобы почтить память защитников... А для того, чтобы российской экспансии в соседние страны помогали не только живые», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН ранее, портреты российских боевиков, ликвидированных в боях за Донбасс, пронесут в Москве в ходе акции «Бессмертный полк». Об этом сообщили в организации «Союз добровольцев Донбасса», которая курирует деятельность боевиков, вернувшихся в РФ.

«9 мая 2017 года приглашаем всех желающих принять участие в шествии «Бессмертный полк в Москве. Колонна «Бессмертный полк Новороссии» формируется в 14.00 на перроне Белорусского вокзала», - говорится в сообщении.

На баннерах, подготовленных к шествию, изображены портреты российский боевиков, погибших на Донбассе с надписями «Всегда в строю», и «Добровольцы России».