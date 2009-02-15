Тимошенко выразила слова поддержки Путину

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выразила соболезнования семьям погибших и людям, которые пострадали во время пожара в общежитии поселка Аскарайское Астраханской области Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ секретариата КМУ.

В соболезновании говорится, что Ю.ТИМОШЕНКО с глубокой печалью узнала о трагическом событии и выразила слова поддержки всему российскому народу и премьер-министру Российской Федерации Владимиру ПУТИНУ: „Я с глубокой печалью узнала о страшной трагедии, что из жизни уходят люди в силу досадных обстоятельств”.

Глава украинского правительства обратилась к своему российскому коллеге с просьбой передать слова соболезнования и поддержки семьям погибших и пострадавшим в результате пожара.

Как сообщал УНИАН, во время пожара в жилом доме близ Астрахани погибли 14 человек.