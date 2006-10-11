Украина и Литва подписали заявление о сотрудничестве по выполнению Плана действий «Украина-ЕС»

Министерства иностранных дел Украины и Литвы подписали совместное заявление о сотрудничестве в области выполнения Плана действий «Украина-ЕС».

Как передает корреспондент УНИАН, официальная церемония подписания сегодня состоялась в МИД Украины.

От имени украинской стороны заявление подписал министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК, с литовской – министр иностранных дел Литвы Пятрас ВАЙТЕКУНАС.

В частности, в совместном заявлении отмечается, что Литва намерена оказывать всестороннюю поддержку, помощь и содействие Украине по выполнению Плана действий «Украина-ЕС» в 2007 году.

Заявление предусматривает организацию совместных проектов по сотрудничеству в социальной политике и защите прав рабочих в сельском хозяйстве и улучшении его инфраструктуры, повышении квалификации фермеров.

Кроме того, заявление предусматривает сотрудничество в области подготовки национального законодательства, прежде всего регулирующего процедуру страхования, и приведение его в соответствие с нормами Евросоюза.

«В заявлении обозначены 10 положений, по которым Литва и Украина будут продвигаться. Мы готовы передать Украине опыт Литвы по интеграции в ЕС, это опыт нашего пройденного пути», - сказал министр иностранных дел Литвы П.ВАЙТЕКУНАС.