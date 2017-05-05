Януковича вызывают в суд 18 мая, возможна видеоконференция

Портал судебной власти Украины обнародовал повестку экс-президенту Украины Виктору Януковичу о вызове его на заседание Оболонского районного суда города Киева 18 мая.

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Соответствующая повестка в уголовном производстве №1-кп/756/553/17 по обвинению Януковича содержится на портале в ведомостях Оболонского райсуда Киева. В ней отмечается, что Янукович вызывается как обвиняемый на 10.00 18 мая.

В повестке также говорится, что стороне защиты "предоставлено программную возможность для участия Януковича в подготовительном судебном заседании в режиме видеоконференции".

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева зачитал Януковичу сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

4 мая состоялось подготовительное заседание Оболонского райсуда Киева по рассмотрению уголовного производства о совершении Януковичем государственной измены.

Однако в заседании был объявлен перерыв до 10.00 18 мая, поскольку суд удовлетворил ходатайство защиты Януковича о вызове подзащитного в суд. Перерыв объявлен для того, чтобы подготовить видеоконференцию с обвиняемым. Видеоконференция по решению суда будет проходить лишь на время подготовительного судебного заседания.