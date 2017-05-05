УИНП: за три года в Польше осквернили 15 украинских памятников, в Украине – 4 польских

На протяжении трех лет в Польше разрушены или осквернены 15 украинских памятников. В Украине – 4 польских, и все восстановлены за счет украинской стороны. Зато в Польше – ни один.

Об этом сообщает Украинский институт национальной памяти.

Как известно, надругательство над памятником воинам УПА на кладбище польского села Грушовичи вблизи Перемышля, которое состоялось 26 апреля, было санкционировано местными властями и получило одобрение в Варшаве — соответствующие заявления обнародовали польское Министерство культуры и Институт национальной памяти Польши.

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“Надгробный памятник воинам УПА в Грушовичах подвергался нападениям 5 раз: трижды он был разрисован, впоследствии поврежден, а в последний раз – разрушен. Каждый мемориальный знак восстанавливали усилиями украинской общины. Всего из 15 украинских памятников 3 было уничтожено, повреждено 5 и 7 раскрашены. Польская сторона не восстанавливает памятные знаки украинцев, подвергшиеся нападениям. Эти акты вандализма остаются без рассмотрения польскими правоохранительными органами”, – рассказал начальник отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Павел Подобед.

«Отсутствие должной реакции польских властей на системное уничтожение украинских мест памяти в Польше, а в случае с вандализмом в Грушовичах - официальное одобрение таких действий - заставили Украинский институт национальной памяти приостановить процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины. Таких польских мест памяти в Украине минимум 105», – отметили в Институте.