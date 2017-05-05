Евродепутаты призвали украинскую власть отменить е-декларирование для общественных активистов

В Европарламенте 20 депутатов призвали Киев отменить электронное декларирование для общественных активистов, которые занимаются противодействием коррупции, пишет Центр информации о правах человека.

Издание сообщает, что об этом говорится в письме, направленном на имя президента, премьер-министра и спикера парламента.

"Мы убеждены, что эти нововведения, которые сейчас возложены на представителей неправительственных организаций, занимающихся противодействием коррупции, с требованием публиковать декларации об их доходах – это ненужный, беспрецедентный и дискриминационный шаг", - говорится в письме.

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Депутаты ЕП считают это "проявлением давления на общественных активистов, которые неустанно выполняют чрезвычайно ценную работу по разоблачению и сообщения о случаях коррупции в Украине".

Также члены Европарламента напомнили, что именно протест против массовой коррупции на высшем государственном уровне вывел украинцев на Евромайдан.

Как сообщал УНИАН ранее, Кабинет министров Украины планирует до конца 2017 года разработать законопроект о введении всеобщего декларирования доходов граждан и налоговом контроле расходов физических лиц косвенными методами. Об этом говорится в приоритетном плане действий правительства на 2017 год, утвержденном постановлением Кабмина.

В частности, законопроект будет предусматривать внедрение автоматизированной системы мониторинга соответствия расходов физических лиц полученным доходам.