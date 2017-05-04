МИД Украины проверяет информацию о приезде в Крым муфтиев из Беларуси и Эстонии

Министерство иностранных Украины проверяет информацию о посещении аннексированного Крыма муфтия из Беларуси Абу-Бекира Шабановича и муфтия из Эстонии Ильдара Мухамедшина.

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Об этом Крым.Реалии сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

Ранее муфтий Духовного управления мусульман Украины «УММА» Саид Исмагилов написал на своей странице в Facebook, что муфтии из Беларуси и Эстонии посетили Мемориальный музей имени Гаспринского в аннексированном Бахчисарае.

В 2014 году в Уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

Ранее МИД Украины опубликовало обращение, в котором предостерегает иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Муфтием избрали Рустамова Айдера, который возглавляет Комитет духовных ценностей мусульман при правлении Землячества крымских татар Киева. Участники съезда сформировали Совет улемов (ученых, владеющих знаниями религии), председателем которого стал глава Ассоциации мусульман Украины Сулейман Хайруллаев.

ДУМК (позже ДУМКС) после аннексии Крыма Россией в 2014 году перестал координировать свои действия с Меджлисом. На заседании координационного совета Всемирного конгресса крымских татар 16–17 января в Геническом районе Херсонской области решено создать Муфтият на материковой части Украины. Инициатива его создания возникла с того момента, когда несколько тысяч крымских татар были вынуждены переехать на материковую часть Украины.