Луценко хочет увеличить внутренние войска
18:05, 13 февраля 2009Политика
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"Они не срастаются с местностью"
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает целесообразным увеличить количество военнослужащих внутренних войск.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, отвечая на вопросы журналистов.
«Хотелось бы предложить увеличить внутренние войска», - сказал министр, объяснив, что это необходимо сделать для обеспечения охраны правопорядка.
«Кроме того, они не срастаются с местностью, не лезут в ларьки к бабушкам. Мы (Украина – УНИАН) не настолько богаты, чтобы отказываться от такого мобильного, эффективного спецподразделения», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.
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