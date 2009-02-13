Луценко хочет увеличить внутренние войска

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает целесообразным увеличить количество военнослужащих внутренних войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, отвечая на вопросы журналистов.

«Хотелось бы предложить увеличить внутренние войска», - сказал министр, объяснив, что это необходимо сделать для обеспечения охраны правопорядка.

«Кроме того, они не срастаются с местностью, не лезут в ларьки к бабушкам. Мы (Украина – УНИАН) не настолько богаты, чтобы отказываться от такого мобильного, эффективного спецподразделения», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.