Ющенко написал письмо Обаме

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО от имени нашего государства выразил благодарность США за активное участие в освобождении из пиратского плена граждан Украины и судна «Фаина».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в связи с этим В.ЮЩЕНКО направил письмо Президенту США Бараку ОБАМЕ.

«Выражаю искреннюю благодарность всем военнослужащим и представителям США, принявшим непосредственное участие в отмеченной операции, которая была завершена 12 февраля текущего года», - говорится в письме Президента.

Глава государства выразил убеждение, что привлечение американской стороны к этой сложной и долговременной операции сыграло важную роль в гарантировании безопасности членов экипажа судна и его груза, а также способствовало успеху этой совместной миссии.

В.ЮЩЕНКО заверил Президента США, что Украина будет оставаться надежным союзником США в деле укрепления международного мира и безопасности, искоренения терроризма, недопущения распространения оружия массового уничтожения.

«Уверен, что отношения между Украиной и Соединенными Штатами Америки и в дальнейшем будут развиваться в духе дружбы, взаимной поддержки и стратегического партнерства», - отметил Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, сухогруз "Фаина" был захвачен пиратами 25 сентября 2008 года у берегов Сомали. На момент захвата на "Фаине" находились 17 граждан Украины, трое россиян из Петербурга и один гражданин Латвии. Капитан судна - гражданин России Владимир Колобков - умер от сердечного приступа. На борту «Фаины» находилось 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

Сомалийские пираты 5 февраля получили 3,2 млн. дол. выкупа за судно и покинули его.

Все время пребывание “Фаины” в плену неподалеку от него находилось судно ВМС США, военнослужащие которого следили, чтобы пираты не трогали груз.

Сегодня, 13 февраля, освобожденные моряки специальным рейсом прибыли из Момбасы (Кения) в Киев.