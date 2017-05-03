Луценко: Завтра начнется беспрецедентный для Украины судебный процесс по делу Януковича

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что завтра, 4 мая, начнется беспрецедентный для Украины судебный процесс по делу экс-президента Виктора Януковича.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

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«Генеральная прокуратура от имени государства Украина будет обвинять бывшего президента в государственной измене. Этот процесс не только в отношении гражданина Януковича. Этот процесс также в отношении его кремлевских хозяев, которые использовали как фиговый листок подписанный Януковичем документ, для того чтобы: оккупировать украинский Крым, залить кровью украинский Донбасс и попытаться поставить на колени нашу страну», - подчеркнул Луценко.

«Я верю, что предстоящее судебное решение является очень важным не только с точки зрения высшей справедливости, но и как знак предупреждения всем тем, кто в будущем осмелится стать на путь государственной измены», - подчеркнул генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, ранее Луценко заявлял, что этот суд «будет в корне отличаться от политических судилищ времен Януковича, через которые я вынужден был пройти в свое время».

«Я уверен, что на этом процессе будут соблюдены все права подсудимого, гарантированные украинским законодательством», - добавил генпрокурор.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начнет подготовительное заседание по делу о государственной измене экс-президента Януковича.

Судебное заседание назначено на 10.00. Автоматизированная система распределения дел уже определила коллегию судей, председательствующим в которой будет председатель суда Владислав Девятко. Заседание суда будет проходить в открытом режиме.

Напомним, 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева зачитал Януковичу уведомление о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

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20 января 2017 года Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить заочное следствие по делу о госизмене Януковича.

14 марта Луценко заявил, что Печерский райсуд Киева не может рассматривать обвинительный акт в государственной измене в отношении Януковича, поскольку все судьи принимали участие в рассмотрении тех или иных вопросов в рамках досудебного следствия по этому делу.

В то же время украинские прокуроры на этом процессе будут представлять не только государство Украина. Они будут выступать от имени тысяч убитых, десятков тысяч раненых, миллионов беженцев из украинского Крыма и Донбасса.

«Это не будет процессом мести, потому что мы требуем справедливости, и пусть торжествует закон», - подчеркнул Луценко.