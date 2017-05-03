В Мининформполитики заговорили о введении обязательного страхования для журналистов

Министерство информационной политики планирует ввести обязательное страхование для журналистов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Несмотря на вопиющие для современного мира случаи безнаказанности и беспокоясь о безопасности журналистов, вскоре МИП инициирует изменения в законодательство в части страхования. Тему поднимем вместе с Советом Европы и НСЖУ, медийщиками и страховщиками", - заявил министр.

Министерство планирует через законодательное урегулирование обязательного страхования дать дополнительные гарантии в профессиональной деятельности.

По словам министра Стеця, сегодня дела Николая Семены и Романа Сущенко – примеры нарушения прав журналистов на профессию и свободу слова со стороны РФ.

"В этот день (Всемирный день свободы прессы - УНИАН) я призываю мировое сообщество обратить внимание на наших политических заключенных-журналистов. Без поддержки международных организаций, мнений лидеров европейских государств быстрого освобождения не достичь", - отметил Стець.

Справка УНИАН. Всемирный день свободы прессы был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года. С тех пор ежегодно 3 мая, в годовщину принятия Виндхукской декларации, во всем мире проводятся мероприятия, посвященные этому дню.