Во Всемирный день прессы генсек ООН призвал защищать свободу слова и прекратить "гонения на журналистов"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить "гонения на журналистов". Он подчеркнул, что свобода печати – залог мира и справедливости. Такое заявление он сделал в послании 3 мая, посвященному Всемирному дню свободы печати, передает центр новостей ООН.

По его словам, журналисты часто рискуют своей свободой, здоровьем и жизнью, чтобы донести правду и предотвратить засилье дезинформации.

"Необходимо, чтобы лидеры защищали свободу СМИ. Без этого нам не покончить с засильем дезинформации. Но также необходимо, чтобы за право на правду выступал каждый из нас", - заявил глава ООН.

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Гутерриш отметил, что представители медиа часто подвергаются серьезным рискам, чтобы мир узнал правду, чтобы предоставить слово самым обездоленным людям в опасных местах. Из-за этого работники СМИ нередко становятся жертвами гнусной клеветы и сексуального насилия, их арестовывают, калечат и даже убивают. В этой связи он призвал не допускать таких ситуаций.

"Если мы будем защищать журналистов, то их репортажи смогут изменить этот мир", - отметил глава ООН.

Справка УНИАН. Всемирный день свободы прессы был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года. С тех пор ежегодно 3 мая, в годовщину принятия Виндхукской декларации, во всем мире проводятся мероприятия, посвященные этому дню.