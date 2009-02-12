В ГАИ уверяют, что поставили чиновников на одну доску с просто водителями
...не заплатить уже невозможно?
Руководство Государственной автоинспекции Министерства внутренних дел ориентировало подчиненных на выявление фактов нарушения правил дорожного движения со стороны сотрудников милиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время конференции в Киеве сообщил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ.
«Сегодня руководство ГАИ нацелило высший состав инспекции на выявление нарушений (ПДД) сотрудниками милиции», - сказал он.
При этом С.КОЛОМИЕЦ отметил, что в случае, если сотрудники милиции действуют в служебных целях, то они могут отклоняться от некоторых пунктов правил дорожного движения, в частности нарушать дорожную разметку и требования некоторых дорожных знаков. Но если они едут по личным делам и нарушают правила, то об этом следует сообщать на телефон доверия ГАИ. «Мы будем разбираться», - заверил С.КОЛОМИЕЦ.
В то же время отвечая на один из вопросов, относительно гарантий ответственности чиновников за нарушение правил движения, он сказал: «Да, гарантии есть". Все выписанные штрафы фиксируются в электронной системе и не оплатить их уже невозможно, поскольку без оплаты потом не разрешается пройти техосмотр (автомобиля)».