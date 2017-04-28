Прокуратура Крыма обвинила нардепа Геращенко в госизмене

Прокуратурой АР Крым начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.111 УК Украины по факту совершения народным депутатом Украины Антоном Геращенко государственной измены. Об этом написал журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook.

По его словам, речь идет о предложении Геращенко передать в аренду России Севастополь. Это предложение Геращенко озвучил в 2015 году на своей странице в ФБ.

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"Путину для "сохранения лица", после соответствующих изменений в законодательстве, может быть отдан в платную аренду Севастополь на 30-40 лет. Мировая история знает не мало таких примеров завершения многолетних войн и конфликтов, когда стороны, будучи не в состоянии победить друг друга военной силой договариваются на условиях, которые являются компромиссами", - заявил в своем тексте депутат Геращенко.

Журналист также опубликовал снимок документа, который, как утверждается, является ответом прокурора Крыма на его обращение.