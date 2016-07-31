Россия планирует перевести в оккупированный Севастополь первые три новейших фрегата

Об этом передает "РИА Крым" со ссылкой на командующего ЧФ РФ Александра Витко. «Планируется, что осенью придет второй, уже серийный, корабль этого проекта «Адмирал Эссен», который прошел все необходимые испытания, и после участия в параде, посвященном Дню ВМФ, он совершит переход с Балтийского флота на Черноморский. До конца года мы ждем в Севастополе и третий корабль «адмиральской» серии – «Адмирал Макаров». Во всяком случае динамика его испытаний и их результаты позволяют это утверждать», - сказал Витко по случаю празднования в воскресенье Дня ВМС РФ.

Читайте такжеШесть стран, включая Украину, присоединились к продленным санкциям ЕС по КрымуОн напомнил, что в 2016 году в Севастополь пришел головной фрегат проекта 11356 «Адмирал Григорович».

Всего, согласно планам российского Минобороны, до 2020 года на Черноморский флот должны были поступить шесть фрегатов проекта 11356, однако в связи с отказом Украины поставить газотурбинные двигатели, строительство второй тройки кораблей было приостановлено.