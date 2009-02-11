Балога увидел нервы Черновецкого и поставил диагноз

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает нецелесообразной дискуссию с председателем Киевской городской государственной администрации Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ по поводу последних незаконных решений столичной власти.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

“Отдельные из них уже отменены указом Президента, другие также будут немедленно остановлены в случае их официального опубликования. Это - исключительно правовая позиция, в которой нет места никаким личностным моментам”, – отметил глав Секретариата.

По его словам, “в чувствительных для киевлян социальных сферах городская власть прибегла к нововведениям, которые грубо нарушают права и свободы людей, прямо противоречат многим законам. Цель этих новшеств понятна: любой ценой наполнить дырявый столичный бюджет, чтобы профинансировать популистские прихоти Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО”. “Вместо этого КГГА и ее руководитель так и не достигли каких-то заметных результатов в решении болезненных проблем Киева, в частности, в жилищно-коммунальной сфере, транспорте, образовании, медицине. Сообщения СМИ о жизни в столице изобилуют словами «отключение», «рост долгов», «перебои», «невыплаты» и тому подобное - все это является диагнозом для городской власти”, - убежден он.

В.БАЛОГА отметил, что председателю КГГА стоит вести предметный, профессиональный разговор о способах решения актуальных вопросов жизнеобеспечения столицы. “Избранная Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ тональность общения с Секретариатом Президента является недопустимой”, - подчеркнул он.

“Комментарии Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО об отмене решений городской власти подтвердили его своеобразные, заоблачные представления о том, как нужно руководить столицей. Нервная реакция градоначальника явно рассчитана на любимых избирателей, которые по своей наивности еще верят в обещания мэра, подкрепленные продуктовыми подаяниями. На Банковую эти слова не произвели никакого впечатления: если Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и дальше будет нарушать закон, он будет отстранен от занимаемой должности, а его деятельность станет предметом анализа правоохранительных органов», - отметил глава Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины уже несколько раз отменял решения председателя КГГА о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для предприятий и коммунальных учреждений, поскольку они были приняты с нарушением законов.

9 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пообещал принять жесткие меры, если в Киеве не будет продуманной тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

10 февраля представитель Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ не исключил отстранения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя Киевской городской государственной администрации, если он и в дальнейшем будет принимать решения в нарушение законодательства, в частности, и о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Сегодня, 11 февраля, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что В.БАЛОГА представляет угрозу для национальной безопасности Украины, и попросил Президента собрать заседание Совета национальной безопасности, чтобы дать оценку действиям главы Секретариата.