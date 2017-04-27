Правоохранители проводят обыски в кабинетах депутатов и главы Киевского облсовета - источник

Сотрудники прокуратуры и СБУ проводят обыски в кабинетах депутатов и председателя Киевского облсовета Анны Стариковой.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, обыски проводятся в рамках задержания на взятке в сумме 6 тыс. долларов депутата Киевсовета, председателя экологической комиссии совета.

“Также обыск проходит у председателя Киевсовета”, - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали председателя постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций Киевского областного совета.

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Депутат вымогал у директора предприятия 10 тыс. долл. за согласование возглавляемой им комиссией проекта решения облсовета о предоставлении специального разрешения на пользование недрами, а также осуществление всех зависящих от него мер по принятию соответствующего решения на сессии облсовета.

Председатель комиссии был задержан при получении второй части взятки в сумме 6 тыс. долл.