Правоохранители проводят обыски в кабинетах депутатов и главы Киевского облсовета - источник
Обыски проводятся в рамках задержания на взятке в сумме 6 тыс. долларов депутата Киевсовета, председателя экологической комиссии совета.
Сотрудники прокуратуры и СБУ проводят обыски в кабинетах депутатов и председателя Киевского облсовета Анны Стариковой.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, обыски проводятся в рамках задержания на взятке в сумме 6 тыс. долларов депутата Киевсовета, председателя экологической комиссии совета.
“Также обыск проходит у председателя Киевсовета”, - отметил источник.
Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали председателя постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций Киевского областного совета.
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Депутат вымогал у директора предприятия 10 тыс. долл. за согласование возглавляемой им комиссией проекта решения облсовета о предоставлении специального разрешения на пользование недрами, а также осуществление всех зависящих от него мер по принятию соответствующего решения на сессии облсовета.
Председатель комиссии был задержан при получении второй части взятки в сумме 6 тыс. долл.