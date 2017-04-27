В СБУ считают политическим заявление Савченко о потере украинской властью Донбасса

В Службе безопасности Украины расценивают заявление народного депутата Надежды Савченко о потере украинской властью Донбасса как политическое, однако дадут ему правовую оценку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

"Если мы будем анализировать политические заявления каждого политика, особенно Надежды Савченко, то это лишь создаст дополнительную нагрузку на наших сотрудников, которые и без этого без работы не сидят. Конечно, заявлениям и призывам, которые можно квалифицировать в рамках Уголовного кодекса, мы дадим правовую оценку», - сказал он.

Читайте такжеСБУ разоблачила схему финансирования "ДНР", к которой причастен экс-чиновник времен Януковича и его дочь

«Но говорить сегодня, что этим своим сообщением Савченко кого-то призвала, я не могу, я не эксперт. Я лично это воспринимаю как политическое заявление, как попытку заявить о себе", - добавил Ткачук.

Ранее Савченко в эфире одного из украинских телеканалов заявила, что украинская власть окончательно потеряла оккупированные территории Донбасса. «Одна из истин, которые я боялась вам сказать, - нет у нас больше Донбасса. Власть за три года сделала все, чтобы мы потеряли эти территории», - сказала она.