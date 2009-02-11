Литвин ждет материализации Ющенко в Раде
Спикер увидел «сериал унижения Украины»
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что парламент рассмотрит предложения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об увеличении финансирования «Нафтогаза», если тот внесет соответствующий законопроект.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом председатель ВР сказал сегодня журналистам.
«Если Президент Украины материализуется в виде проекта закона о внесении изменений в бюджет, Верховная Рада должна будет его рассмотреть», - сказал он.
Комментируя в целом вчерашнее заседание СНБО, В.ЛИТВИН назвал его «очередным сериалом унижения Украины».
При этом он выразил убеждение, что политикам в Украине нужно опомниться и заняться работой.
Как сообщал УНИАН, 10 февраля на заседании СНБО Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что Верховная Рада должна рассмотреть вопрос о выделении НАК «Нафтогаз Украины» дотаций на компенсацию убытков от транзита российского газа в Европу. Он остро раскритиковал договоренности, достигнутые в ходе газовых переговоров между Украиной и Россией. Президент отметил, что в то время как Россия за последние три года втрое повысила цену на газ для Украины, Украина, в свою очередь, не повышала ставку на транзит газа. В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня «Нафтогаз» несет большие убытки из-за низкой цены на транзит. Глава государства считает, что транзитная ставка в размере 1,7 дол. не покрывает расходов на транзит.