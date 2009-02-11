Литвин ждет материализации Ющенко в Раде

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что парламент рассмотрит предложения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО об увеличении финансирования «Нафтогаза», если тот внесет соответствующий законопроект.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом председатель ВР сказал сегодня журналистам.

«Если Президент Украины материализуется в виде проекта закона о внесении изменений в бюджет, Верховная Рада должна будет его рассмотреть», - сказал он.

Комментируя в целом вчерашнее заседание СНБО, В.ЛИТВИН назвал его «очередным сериалом унижения Украины».

При этом он выразил убеждение, что политикам в Украине нужно опомниться и заняться работой.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля на заседании СНБО Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что Верховная Рада должна рассмотреть вопрос о выделении НАК «Нафтогаз Украины» дотаций на компенсацию убытков от транзита российского газа в Европу. Он остро раскритиковал договоренности, достигнутые в ходе газовых переговоров между Украиной и Россией. Президент отметил, что в то время как Россия за последние три года втрое повысила цену на газ для Украины, Украина, в свою очередь, не повышала ставку на транзит газа. В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня «Нафтогаз» несет большие убытки из-за низкой цены на транзит. Глава государства считает, что транзитная ставка в размере 1,7 дол. не покрывает расходов на транзит.