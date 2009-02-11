Коммунальные тарифы Черновецкого обжаловали в суде

Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения обжалованы в Шевченковском суде. Иск подал один из лидеров Блока Кличко в Киевсовете, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«Если Черновецкий пошел тарифной войной против всех жителей Киева, то остановить его может лишь закон, - считает Дмитрий Андриевский. – У нас единственное требование: признать распоряжение Черновецкого о повышении тарифов незаконным и отменить его. Именно этого ждут миллионы жителей Киева, которых столичная власть бросила на произвол судьбы».

По убеждению Дмитрия Андриевского, главным юридическим основанием для удовлетворения его исковых требований является отсутствие прозрачных механизмов формирования тарифов. «Грабительские цены Черновецкого взяты даже не с потолка, а из стратосферы, без всякого финансово-экономического обоснования. Уверен, что закон станет преградой на пути жадности Черновецкого».

По мнению политика, желание столичной власти залатать бюджетные дыры за счет повышения тарифов лишь усилит кризис сферы жилищно-коммунального хозяйства города. Ведь следом за новыми ценами экономика города столкнется с таким явлением, как кризис неплатежей.