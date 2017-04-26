Следующая встреча Трехсторонней контактной группы состоится 15 мая – Сайдик

Следующая встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится в Минске 15 мая.

Об этом сообщил Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик на брифинге по итогам сегодняшнего заседания ТКГ, который транслировал телеканал "112 Украина".

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"Следующая встреча Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп предусмотрена на 15 мая", - сказал Сайдик.

Он отметил, что это будет в понедельник, а не в среду, когда уже традиционно проходят заседания, что связано с предстоящими праздниками.