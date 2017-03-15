Сайдик: Текущая ситуация на Донбассе не способствует успеху Минского процесса

Как сообщает белорусское телеграфное агентство БЕЛТА, об этом Сайдик заявил на пресс-конференции по итогам заседания ТКГ.

"Нынешняя ситуация, по моему глубокому убеждению, не способствует успеху "минского процесса". Наоборот, последние события усиливают напряженность между сторонами и имеют однозначно отрицательный эффект на процесс взаимного сближения и экономического сотрудничества", - сказал Сайдик.

Он подчеркнул, что "это опасное развитие по спирали нужно срочно остановить".

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Также он сообщил, что важное место на сегодняшнем заседании Трехсторонней контактной группы заняли вопросы безопасности, в том числе соблюдение режима прекращения огня, реализация соглашения об отводе тяжелого вооружения, разведения сил и средств, защиты гражданского населения и жизненно важных объектов инфраструктуры.

Кроме того, продолжалось обсуждение вопроса освобождения лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Отмечается, что особое внимание было уделено созданию механизма с участием третьей стороны о верификации желания тех граждан, которые после освобождения хотели бы остаться на территории, где они находились во время заключения. В этой связи сказано, что дискуссия по этой теме продолжается.

Рассматривались также вопросы защиты гражданского населения, особенно детей.