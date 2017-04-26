Украина стала на шаг ближе к безвизу, все идет по графику - МИД
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль приветствует положительное решение послов ЕС по безвизу.
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Украина стала на шаг ближе к получению безвизового режима с Євпрсоюзом, комментируя соответствующее решение комитета послов ЕС. Об этом Зеркаль сообщила на своей странице в Facebook.
«Поздравляю, мы стали еще на шаг ближе к безвизу!!! Coreper (Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза – УНИАН) одобрил без комментариев (решение о предоставлении Украине безвиза)», - написала она.
Читайте такжеПослы ЕС поддержали безвиз для Украины
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что одобрение послами стран Европейского Союза в предоставлении безвизового режима Украине свидетельствует о ходе процедурного процесса отмены виз по графику.
«Послы ЕС одобрили, подтвердили предоставление безвиза для украинцев. Это означает, что процедурные вопросы идут по запланированному графику, это еще один шаг вперед к безвизовому режиму. Итак, всех поздравляю», - сказал Гройсман на заседании правительства в среду, 26 апреля.
Читайте такжеУкраинские пограничники заявили, что готовы к введению безвиза
Как сообщал УНИАН, сегодня Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза поддержал предоставление Украине безвизового режима. Решение было принято без обсуждения.
Европарламент 6 апреля поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим. Резолюцию поддержал 521 депутат, 75 голосовали против и 36 воздержались. Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило надежду, что решение о введении безвизового режима для Украины могут передать на утверждение Совету Евросоюза 11 мая, а подписать - до 18 мая.