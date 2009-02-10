СНБО раскроет свои секреты, чтобы опровергнуть заявления Тимошенко

Совет национальной безопасности и обороны обвиняет премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО в распространении неправдивой информации о запланированных к рассмотрению на заседании вопросах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге для прессы заместитель секретаря СНБО Степан ГАВРИШ.

Он отметил, что во время заседания СНБО Ю.ТИМОШЕНКО вместо выступления на заседании ушла общаться с прессой. По словам С.ГАВРИША, премьер сделала три заявления, которые не соответствуют действительности. В частности, это касается вопроса возвращения на газовый рынок Украины компании “РосУкрЭнерго”, планов денонсации соглашений между "Газпромом" и "Нафтогазом" и того, что СНБО является “крышей для коррупционных сделок”.

«Хочу от имени СНБО и от себя лично заявить, что это не соответствует действительности и является ложью», - подчеркнул С.ГАВРИШ.

Он заявил, что премьер-министр «действовала недобросовестно и не адекватно ситуации». С.ГАВРИШ подчеркнул, что целью заседания было, напротив, желание совместно с правительством разработать антикризисную программу по минимизации негативных последствий подписания газовых соглашений. «Мы считаем, что угроза энергетической безопасности достигла своего максимума с подписанием газовых соглашений», - сказал С.ГАВРИШ.

Также, по его словам, СНБО из-за неправдивых заявлений Ю.ТИМОШЕНКО приняла решение обнародовать свое постановление относительно энергетической безопасности, хотя решение СНБО и материалы заседания носили секретный характер.