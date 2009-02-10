В пятницу, 13-го Семенюк будет судиться за свое бывшее кресло

Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО обратилась в Окружной административный суд города Киева с иском, в котором просит признать незаконным решение Верховной Рады о ее увольнении с поста председателя Фонда госимущества (ФГИУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, судебное заседание по иску В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО состоится в пятницу, 13 февраля.

Д.ПАРФЕНЕНКО также отметил, что на сегодня он не подписал приказ о расторжении трудового договора с В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, поскольку она находится на больничном.

И.о. председателя фонда отметил, что 30 января этого года заявление об увольнении по собственному желанию с поста первого заместителя председателя ФГИУ написал Виктор ПЕТРОВ.

Таким образом, по его словам, на сегодня в Фонде работает 4 заместителя председателя ФГИУ, в том числе недавно назначенный на пост зампредседателя Игорь БЕЛОЦЕРКОВЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2008 года Верховная Рада освободила Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ.

27 декабря 2008 года Кабмин назначил Д.ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины.

2 января в 2009 г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие распоряжения Кабмина о назначении Д.ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя ФГИУ.

29 января Кабмин повторно назначил Д. ПАРФЕНЕНКО исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества.