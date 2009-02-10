Ющенко требует от нардепов найти деньги для Нафтогаза

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Верховная Рада должна рассмотреть вопрос о выделении НАК «Нафтогаз Украины» дотаций на компенсацию убытков от транзита российского газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Он остро раскритиковал договоренности, достигнутые в ходе газовых переговоров между Украиной и Россией.

Президент заметил, что в то время как Россия за последние три года в три раза повысила цену на газ для Украины, Украина, в свою очередь, не повышала ставку на транзит газа.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня «Нафтогаз» несет большие убытки из-за низкой цены на транзит. Глава государства считает, что транзитная ставка в размере 1,7 дол. не покрывает расходов на транзит.

Кроме того, он в очередной раз высказался за необходимость перехода на рыночные отношения между Украиной и Россией в газовой сфере и отделение политики от коммерческих вопросов.