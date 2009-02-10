СБУ поймала министра Новицкого на коррупции

Служба безопасности Украины 6 февраля с.г. составила административный протокол о нарушении Закона Украины «О борьбе с коррупцией» в отношении члена правительства - министра промышленной политики Украины Владимира НОВИЦКОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, "установлено, что государственный служащий, используя свое должностное положение, вне порядка, предусмотренного процессуальным законодательством, пытался повлиять на суд во время осуществления правосудия".

"Стремясь помешать принятию судом законного решения, должностное лицо, занимающее особо ответственное положение, нарушило п. "б" ч. 3 ст. 5 Закона Украины «О борьбе с коррупцией», - отметили в СБУ. Эта статья закона определяет, что "государственный служащий, являющийся должностным лицом, не имеет также права неправомерно вмешиваться, используя свое должностное положение, в деятельность других государственных органов или должностных лиц с целью помешать выполнению ими своих полномочий".

Служба безопасности Украины направила материалы протокола в Апелляционный суд г. Киева, сообщили в пресс-центре.