В 2018 году США хотят сократить помощь Украине почти на 70% - СМИ

Обещание президента Дональда Трампа придерживаться политики "Америка превыше всего" включает план по значительному сокращению помощи развивающимся странам и объединения USAID с Государственным департаментом.

Об этом говорится в статье, опубликованной в американском издании Foreign Policy, передает Голос Америки.

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Обнародованный в марте администрацией США план бюджета предусматривает сокращение на треть помощи развивающимся странам, однако деталей тогда не было подано. Согласно 15-страничному бюджетному документу Госдепартамента, полученному Foreign Policy, реструктуризация включает переливание денег из программы помощи на развитие в программу, которая тесно связана с целями национальной безопасности.

В документе детально выясняются планы администрации Трампа относительно сокращения прямой международной помощи в фискальном 2018 году.

Документ помечен как "несекретний, но чувствительный".

Относительно Украины, объемы помощи на 2018 год в предварительном плане бюджета составляли более $570 млн. Однако, новый проект предусматривает сокращение финансирования до $177 млн. Сокращение, предусмотренное в процентах, - 68,8%.