Литвин о 20 млрд., комментариях, противостоянии и российском кредите

Комментарии по поводу переговоров правительства с Россией о предоставлении Украине 5 млрд. долларов кредита формируют очередную линию противостояния в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в интервью журналистам.

«Это еще одна линия противостояния, я не хотел бы говорить – сведение политических счетов», - отметил В.ЛИТВИН.

По его мнению, внешний долг Украины в пределах 20 млрд. долларов - «это полностью приемлемый показатель».

В.ЛИТВИН считает, что Украине «нужно искать кредиты» и «вполне очевидно, что получить их сегодня непросто».

По его словам, очевидно и то, «что любое решение по поводу кредитов будет подвергнуто экспертизе».

«Поэтому я не склонен к тому, чтобы преждевременно мы сегодня и в этом вопросе, если он имеет место, будоражили общество, политикум и углубляли противостояние в стране», - добавил В.ЛИТВИН.

Он отметил, что кредиты должны быть оформлены на «цивилизованной основе».

«И вполне очевидно, что так оно и будет», - убежден председатель ВР.

Справка УНИАН. На прошлой неделе СМИ сообщили, что правительство Украины пытается получить от РФ кредит на сумму 5 млрд. долл.

7 февраля т.г. газета "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что в первом раунде переговоров о предоставлении Украине этого кредита, который состоялся в Москве в пятницу, 6 февраля, от украинской стороны приняли участие заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ, а также ряд представителей Министерства иностранных дел и Национального банка.

Между тем предварительные финансовые условия возможной ссуды пока держат в секрете до утверждения сторонами.

Вечером 7 февраля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подтвердила информацию о переговорах о выделении Россией кредита для Украины.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что послала письма с просьбой оказать Украине финансовую помощь для покрытия дефицита бюджета в США, Евросоюз, Китай, Японию, а также Россию.

В пресс-службе Министерства финансов России УНИАН сообщили, что Украина просила у России кредит в сумме 5 млрд. долларов, но официальное обращение пока не поступало.