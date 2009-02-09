Команды Путина и Медведева перессорились

Президент России Дмитрий Медведев начал дистанцироваться от премьер-министра Владимира Путина и его экономического курса.

Об этом пишет американская газета Washington Postв статье "Выходя из тени Путина".

"Российский президент начал сбрасывать с себя имидж покорного помощника своего могущественного предшественника, что порождает толки о возникших между ними трениях", - пишет издание.

Так газета, ссылаясь на одного из советников Медведева, пожелавшего остаться анонимным, сообщила, что Путин и Медведев продолжают работать в тесной связке, но соперничающие команды в их окружении поссорились по ряду вопросов, включая экономический курс.

"Влияние Медведева по-прежнему небезгранично, признал источник, но президент находит способы самоутверждаться, не раздражая Путина и старую гвардию", - пишет автор.

По мнению некоторых аналитиков, своей критикой в адрес правительства Путина Медведев дал понять российской элите, что действия правительства отныне можно беспрепятственно критиковать, и поставил Путина в положение потенциального козла отпущения.

"Он пытается сохранить собственный имидж, так как предчувствует, что имидж Путина в ближайшие месяцы пострадает. Насколько далеко Медведев зайдет, никому не известно", - пояснил газете политолог Дмитрий Орешкин.

Издание отмечает, что контролируемые Кремлем СМИ продолжают создавать картину единства руководства.

Украинская правда