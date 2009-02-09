Московский суд наказал шефа СБУ - 300 тысяч в пользу Затулина

Тверской суд Москвы постановил взыскать с и.о. главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко и газеты "Известия" 300 тысяч рублей в пользу депутата Госдумы РФ, директора Института стран СНГ Константина Затулина, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Института стран СНГ.

Таким образом, суд удовлетворил иск Затулина о защите чести и достоинства и компенсации морального ущерба. В своем иске депутат потребовал признать несоответствующими действительности оскорбительные высказывания в свой адрес со стороны Наливайченко в интервью газете "Известия" от 22 октября 2008 года и просил суд обязать Наливайченко дать в газете опровержение , взыскав также с него 4 миллиона рублей. Эти средства Затулин намерен направить на поддержку русских школ на Украине.

По информации пресс-службы, суд признал несоответствующими действительности, порочащими честь и достоинство Затулина заявление Наливайченко о том, что представители СБУ дважды доказывали в украинском суде факты совершения Затулиным противоправных действий на территории Украины.

"Московский суд проявил максимум терпения в отношении гражданина Украины Наливайченко. Я готов простить Наливайченко и СБУ все обиды и штрафные санкции, если решение суда заставит их хотя бы задуматься", - процитировал слова Затулина представитель пресс-службы.

В Институте стран СНГ утверждают, что СБУ не перестает преследовать Затулина, ему уже третий раз за три года запретили въезд на территорию Украины. Кроме того, в октябре 2008 года СБУ направил в Минюст республики просьбу о запрещении деятельности общественной организации" Украинский филиал Института стран СНГ", объяснив это тем, что организация провела конференцию, на которой отрицался факт "голодомора". Сам филиал это обвинение отвергает.

РИА новости