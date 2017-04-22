Мининформполитики передаст СБУ список иностранных журналистов, которые примут участие в Ялтинском форуме

Министерство информационной политики Украины проверит законность участия иностранных журналистов в «Ялтинском международном экономическом форуме». Об этом заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар сообщила сайту Крым.Реалии.

«Мы отслеживаем этот форум. Будем подавать в соответствующие службы списки тех журналистов или тех людей, которые поехали в Крым, нарушая законы Украины», - отметила она.

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Ежегодно весной подконтрольная Кремлю власть аннексированного Россией Крыма проводит в Ялте экономический форум, который называют международным, приглашая к участию представителей разных стран мира. С помощью визитов иностранцев нынешняя власть полуострова стремится легализовать российский статус полуострова. В 2017 году форум проходит с 20 по 22 апреля.

В пресс-службе российского главы Крыма Сергея Аксенова сообщили, что в этом году для участия в форуме аккредитовали 250 журналистов, среди которых есть и представители иностранных СМИ.

В конце марта Эмине Джеппар заявляла, что Министерство информационной политики Украины не отказало ни одному иностранному журналисту в согласовании въезда на территорию аннексированного Крыма.

Она также напомнила, что иностранные граждане, в том числе журналисты, должны попадать в Крым только через украинские пункты пропуска, а разрешение на это выдает Государственная миграционная служба Украины.