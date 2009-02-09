Порошенко может войти в Кабмин - СМИ

Председатель совета Национального банка Петр Порошенко имеет все шансы в ближайшее время занять пост вице-премьера по гуманитарным вопросам в правительстве Юлии Тимошенко. По информации издания "Коммерсантъ-Украина" он может сменить на этой должности Ивана Васюныка, отвечающего за подготовку к проведению финала чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Ввести господина Порошенко в состав Кабинета министров предполагается в рамках готовящейся ротации членов правительства, назначенных по квоте фракции "Наша Украина–Народная самооборона" (НУНС), пишет газета. Как известно, на посту вице-премьера НУНС представлена бывшим первым заместителем главы секретариата президента Иваном Васюныком. По утверждению источников, решение сменить господина Васюныка на господина Порошенко уже принято на уровне руководства фракции НУНС, однако детали переговоров пока решено не разглашать, поэтому источники, с которыми побеседовал Ъ, пожелали остаться неназванными.

– О том, что господин Порошенко будет курировать (в правительстве) экономические вопросы, речь не идет. Он займет место нынешнего вице-премьера Ивана Васюныка и будет заниматься гуманитарной сферой, а главное, в его ведении будет подготовка к проведению финала Евро-2012,– рассказал источник из числа народных депутатов. Другой собеседник, входящий в совет НБУ, с иронией заметил, что "пребывание Петра Порошенко в должности гуманитарного вице-премьера будет выглядеть вполне естественно". "У Петра Алексеевича прекрасная коллекция картин, и он неплохо разбирается в вопросах культуры",– объяснил источник. При этом оба собеседника заявили, что окончательное решение о назначении господина Порошенко будет принято в начале этой недели, предположительно во вторник.

Если назначение Петра Порошенко состоится, это будет уже вторая ротация чиновников, ответственных за проведение финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. Напомним, 19 ноября 2008 года постановлением Кабинета министров было ликвидировано Национальное агентство по подготовке к Евро-2012, которое возглавлял Евгений Червоненко (сейчас – первый заместитель председателя Киевской горгосадминистрации), вместо него создано Координационное бюро при секретариате Кабмина, а его председателем назначен заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Илья Шевляк. Другим распоряжением правительства ответственным за весь процесс подготовки к чемпионату был назначен вице-премьер Иван Васюнык.

О том, что Петр Порошенко получает особые права и особый политический вес в переформатированном правительстве, свидетельствует еще один факт: по информации Ъ, на министерскую должность претендует также Виктор Король, которого считают близким соратником господина Порошенко. Ожидается, что господин Король займет пост министра по вопросам чрезвычайных ситуаций: источники утверждают, что такое решение принято руководством фракции НУНС.

Впрочем, сам Виктор Король, депутат Верховной рады III-V созывов, а сейчас кандидат в депутаты от НУНС (#88), пока не подтвердил информацию о своем готовящемся назначении. "Возможно, у вас более информированные источники. Мне об этом пока ничего не известно",– сказал он.

Представители НУНС, с которыми беседовал Ъ, подчеркнули, что решения о назначениях еще не окончательны и во фракции не исключают появления альтернативных вариантов. Однако Петр Порошенко и Виктор Король имеют наибольшие шансы занять эти должности благодаря тому, что оба не являются народными депутатами.