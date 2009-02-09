Тимошенко в Мюнхене (фото)

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, выступая на 45-й Международной конференции по вопросам безопасности ”НАТО, Россия, нефть и газ: будущее европейской безопасности” в Мюнхене, предложила странам Европы унифицировать систему определения цен на газ и его транзит. Она отметила, что последний газовый кризис показал фактическое отсутствие в Евросоюзе единой энергетической политики. Также Тимошенко подчеркнула, что Украина полностью поддерживает создание европейской системы безопасности и обороны, и хотела бы участвовать в этом процессе.

Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН