Холодницкий назвал имя второго фигуранта в деле Мартыненко

По делу о нанесении ущерба ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" задержан первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома, который также фигурирует в уголовном производстве о нанесении ущерба ПАО «Одесский припортовый завод».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сегодня журналистам в Киеве.

«Действительно, было согласовано подозрение еще одному фигуранту - это Сергей Перелома (первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Перелома – УНИАН). Он известен по делу Одесского припортового завода, он также задержан, вручено ему подозрение», - заявил он.

«По вопросу относительно меры пресечения будем также просить (Переломе) содержание под стражей с альтернативой внесения залога в 100 млн грн», - добавил Холодницкий.

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Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата, экс-председателя Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненко в рамках расследования по делу ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

По версии следствия, государственное предприятие «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл.

В тот же день в НАБУ заявили о задержании второго фигуранта по делу нанесении ущерба ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", однако фамилии его не назвали, лишь добавив, что задержанный уже имеет статус обвиняемого по делу Одесского припортового завода». Сейчас дело о нанесении ущерба ПАО «ОПЗ» в размере 205 млн грн рассматривается в суде.