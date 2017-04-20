В НАБУ рассказали, за что задержали экс-нардепа Мартыненко

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в рамках расследования дела по факту хищения денежных средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) при закупке уранового концентрата.

Об этом говорится в пресс-релизе НАБУ.

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"20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего народного депутата Украины, экс-председателя комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины", - заявили в Бюро.

Сейчас решается вопрос сообщения задержанному о подозрении.

По версии следствия, государственное предприятие «ВостГОК» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.

Как сообщал УНИАН, о задержании Мартыненко сообщил его адвокат Игорь Черезов, который отметил, что детективы НАБУ не смогли объяснить, в чем подозревается Мартыненко.

"Мы пока ничего не знаем, потому что он был просто задержан, а задержка с задержанием была вызвана тем, что детективы НАБУ не могли объяснить ни Мартыненко, ни его адвокатам, в чем он подозревается и по какому уголовному делу он задержан", - сказал адвокат.